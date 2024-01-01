  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه بشأن العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح

الأحد 11 فبراير 2024 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه بشأن العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح



لندن/سما/

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مساء يوم السبت عن قلقه إزاء هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، داعيا لوقف فوري للقتال حتى يتسنى وصول المساعدات.

وأوضح ديفيد كاميرون: "نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح التي لجأ أكثر من نصف سكان قطاع غزة إليها".

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى "وقف فوري للقتال حتى يتسنى وصول المساعدة وتحرير الرهائن، وبعد ذلك التحرك نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".


هذا وحذر مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بـ"تقديم خطة" شن هجوم على رفح، الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة. 


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأنها تتجهز لعملية عسكرية في المنطقة. بينما دبت خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في مجلس الوزراء بشأن العملية العسكرية المتوقعة.  


هذا وحذرت "حماس" من أن الهجوم على رفح قد يخلف "عشرات آلاف الشهداء والجرحى"، كما حذرت جامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة للهجوم، رافضة كل نوايا التهجير المهددة للاستقرار الإقليمي.

#بريطانيا #رفح

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: "إسرائيل" تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح" وتكشف شروطها

وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إطلاق الأسرى في غزة

"وول ستريت جورنال": مصر هددت "إسرائيل" بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح رفح

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لدبابة.. إعلام إسرائيلي: استنساخ دقيق لصاروخ"سبايك"

أولمرت يوجّه انتقادات لاذعة لـ نتنياهو بشأن حرب غزة!

بعد 12 يومًا: العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند

بيربوك :لا يمكن لشعب غزة أن يختفي و سأزور إسرائيل الأسبوع القادم لبحث مسألة تحرير الرهائن

الأخبار الرئيسية

تقرير إسرائيلي: مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق مع حماس

"إسرائيل" تدرس "بدائل" لإجلاء الفلسطينيين من رفح.. نقلهم إلى شمال غزة يهدئ مخاوف مصر

2ce3e3f8-6a9d-4bc5-9546-bd8b792e6f9a (1)

واشنطن تدعو تل أبيب إلى عدم التصعيد في رفح خلال شهر رمضان

23d2a248-328c-495b-95ed-f542701aabe0

نتنياهو يطلب تعبئة الاحتياط للقيام بعملية عسكرية في رفح

GF_q6jHWgAAuth5

آلاف الإسرائيليين يطالبون بإقالة الحكومة وإعادة الأسرى من غزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية