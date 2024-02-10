نتنياهو يطلب تعبئة الاحتياط للقيام بعملية عسكرية في رفح

القدس المحتلة/سما/

قالت المعلقة السياسية في القناة الـ"13"، موريا أسرف وولبرغ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إعادة تجنيد قوات الاحتياط، التي تم تسريحها، استعداداً لعملية مرتقبة لـ"جيش" الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة .

ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.

وأشارت وولبرغ إلى أنّ قائد الأركان في "الجيش" الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، ردّ عليه، قائلاً: "سنكون قادرين على التعامل مع أي مهمة، لكنّ هناك أبعاداً سياسية يجب معالجتها أولاً".

في غضون ذلك، أكّد مسؤول إسرائيلي كبير للقناة الـ"13" أنّ "العملية في رفح تقترب عن أي وقت مضى".



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أنّ أوامر نتنياهو بالاستعداد لبدء عملية عسكرية في رفح أثارت كثيراً من الخلافات بينه وبين "الجيش" الإسرائيلي.

ووفق محلل شؤون سياسية في القناة الـ"12" الإسرائيلية، يارون أبرهام، فإنّ "نتنياهو ناقش، قبل أيام، مع رئيس الأركان، استمرار العملية العسكرية، بحيث برز خلاف بين الطرفين بشأن احتلال رفح".

وأضاف أنّه "بينما يضغط نتنياهو على الجيش لإيجاد حلول سريعة، يؤكد هليفي ضرورة تأمين الظروف المواتية، كإخلاء المنطقة والتنسيق مع مصر".



من جانبه، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ"12" الإسرائيلية، أمنون أبرموفيتش، إنّ "نتنياهو الجبان غير قادر على إتمام العمل العسكري المرفق بعمل سياسي، وهو قادر فقط على مواصلة الكلام، مثل ترداد عبارة أنا أعطيت التعليمات وأعطيت الأوامر لتحقيق النصر المطلق".