آلاف الإسرائيليين يطالبون بإقالة الحكومة وإعادة الأسرى من غزة (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، في "تل أبيب" وحيفا، مطالبين بإقالة حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكّرة، والتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ آلاف المستوطنين تظاهروا في ساحة "بيما" وسط "تل أبيب"، وقطعوا طريق "كابلن" في المنطقة، احتجاجاً ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن "مظاهرتين قبالة منزلي نتنياهو في القدس".



بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ نحو 3000 مستوطن إسرائيلي "تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فوراً، ورافعين لافتات كُتب فيها: الانتخابات الآن".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، أيضاً، بأنّ أقرباء الأسرى وناشطين من أجل إعادتهم "قطعوا طريق أيالون، وأشعلوا النيران فيه".



وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وأمس، طلب أهالي الأسرى الإسرائيليين الاجتماع العاجل والفوري مع نتنياهو، و"كابينت" الحرب، لمعرفة مصير ذويهم في قطاع غزة، ومستقبل المفاوضات مع حماس بشأنهم.

والسبت الماضي، تجمع الآلاف، في ساحة "بيما" في "تل أبيب" أيضاً، حيث تظاهروا ضد سياسة حكومة الاحتلال، ورئيسها، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الأسرى.