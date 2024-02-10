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سموتريتش: إعلان "موديز" خفض التصنيف الائتماني هو بيان سياسي

السبت 10 فبراير 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: إعلان "موديز" خفض التصنيف الائتماني هو بيان سياسي



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن إعلان "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، لكنه في مجمله بيان سياسي.


ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش، أن إعلان وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وتخفيض التوقعات من حالة "مستقر" إلى "سلبي"، هو إعلان أو بيان سياسي ولا يتضمن أي جدية اقتصادية.

وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أن إعلان "موديز" يعكس عدم الثقة في أمن إسرائيل وقوتها الوطنية، مضيفًا أن الوكالة الدولية ليست قادرة على تعريف حركة حماس بأنها "إرهابية" على حد وصفه، أو "حزب الله" اللبناني أيضًا.

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