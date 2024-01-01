صاروخ من جنوب لبنان يصيب مبنى وسط مستوطنة “كريات شمونة”

بيروت/سما/

أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان، السبت، مبنى بشكل مباشر وسط مستوطنة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة “12” العبرية الخاصة: “بشكل مفاجئ، وبدون تفعيل صافرات الإنذار، أُطلق صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة، حيث أصاب مبنى وسط المدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات”.

ومنذ الخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة منها بين الجانبين.

والجمعة، رصد الجيش الإسرائيلي عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه “كريات شمونة” ومنطقة “إصبع الجليل” شمالي إسرائيل.