الخارجية القطرية تصدر بيانا بشأن التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح وتحذر من كارثة

الدوحة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم السبت، بيانا بشأن التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح وتحذر من كارثة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "تدين دولة قطر بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر".

وأضاف البيان: "تدعو وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابعت الخارجية: "تؤكد الوزارة رفض دولة قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة"، مردفة: "كما تجدد الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".