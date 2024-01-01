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أبو الغيط يحذر من تبعات إقليمية خطيرة إذا استهدفت إسرائيل رفح

السبت 10 فبراير 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يحذر من تبعات إقليمية خطيرة إذا استهدفت إسرائيل رفح



القاهرة/سما/

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لقيام إسرائيل باستهداف منطقة رفح بقطاع غزة، رافضا كل نوايا التهجير المهددة للاستقرار الإقليمي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط قوله: "نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين لجأوا إلى رفح كملاذ أخير من الهجمات العشوائية على المدنيين، هي خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخط وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي".

 وأضاف: "إن دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عما يمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لدولة عربية كبيرة هي مصر".

وشدد أبو الغيط على أن "العالم عليه أن ينتبه لخطورة الممارسة الإسرائيلية المدفوعة بأجندة يمينية متطرفة تريد إفراغ القطاع من سكانه، وتحقيق تطهير عرقي متكامل الأركان لا ينبغي أن يكون له مكان في هذا العصر".

 

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "رموزا في الحكومة الإسرائيلية لم يخفوا نوايا التهجير والترحيل للسكان، بل وإعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى القطاع، بما يجعل التحرك الدولي في هذه المرحلة ضرورة للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع واشتعالها على مستوى الإقليم".

#احمد ابو الغيط

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