  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لدبابة.. إعلام إسرائيلي: استنساخ دقيق لصاروخ"سبايك"

السبت 10 فبراير 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لدبابة.. إعلام إسرائيلي: استنساخ دقيق لصاروخ"سبايك"



القدس المحتلة/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، في موقع البغدادي التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، "بصاروخ موجه خاص".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص".

وعن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل"، أعلن "حزب الله" اليوم عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل.

وعلق إيتاي بلومنتال – المراس العسكري لهيئة البث الإسرائيلية  على الفيديو الذي نشره حزب الله، قائلا: " "ليس مجرّد صاروخ مضاد للدروع لحزب الله، بل استنساخ دقيق لصاروخ "سبايك" الإسرائيلي، الذي مرّ بإعادة هندسة من قبل إيران بصورة دقيقة جدًّا.

وأضاف: "نشر حزب الله في الأمس هذا التوثيق الذي يظهر فيه صاروخ يصيب دبابة ميركافا ٤ في قاعدة قرب لبنان. نبدأ بقول هذا: الصاروخ لم ينجح في اختراق الدبابة، وبسبب التصرّف الصحيح للمقاتلين في القاعدة، لم تسجّل إصابات.

وتابع: "الحديث عن صاروخ مضاد للدروع إيراني جديد نسبيًا (عرض للمرّة الأولى عام ٢٠٢١)، باسم "ألماز". استنساخ دقيق لصاروخ "سبايك" الذي تنتجه شركة رفائيل الإسرائيلية، ووصل إلى أيدي الإيرانيين على ما يبدو من حزب الله بعد حرب لبنان الثانية عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الحين استنسخ من قبل الصناعات الأمنية الإيرانية. استنساخ الصاروخ الإسرائيلي من قبل إيران يوضح الخطر في وصول ذخيرة ذكية ومتقدّمة إلى أيدي العدو.

وواصل: "الصاروخ الإيراني، بحسب ما ينشر في إيران، يصل مداه إلى ٨ كيلومترات، ويمكن أن ينصب على قطع جوية وأن يستخدم صاروخًا مضادًا للدروع شبيها بصاروخ "هاغيل" الإسرائيلي. الصاروخ ينتمي إلى الجيل 3.5 ولديه إمكانية "أطلق وأنسَ" أي أنه يعرف كيف يصل إلى الهدف بصورة مستقلة بعد تزويده بالهدف، ولديه إمكانية "أطلق، شاهد، وحدّث"، أي قدرة المشغّل على مشاهدة الهدف في الوقت الحقيقي بعد إطلاق الصاروخ، وبعد ذلك اختيار الهدف في الوقت المناسب.

الأكثر قراءة اليوم

خلاف بين نتنياهو وهاليفي حول الهجوم على رفح.. خطة الجيش للاجتياح جاهزة منذ أسابيع

"إسرائيل" تسلم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط

إعلام إسرائيلي: صواريخ الليلة في الشمال لم نشهدها منذ عام 2006

رسميا.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

من مسافة صفر.. القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شرق خانيونس

الاستخبارات الأميركية: "إسرائيل" ليست قريبة من القضاء على"حماس"

بعد 12 يومًا: العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند

الأخبار الرئيسية

تقرير: "إسرائيل" تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح" وتكشف شروطها

"وول ستريت جورنال": مصر هددت "إسرائيل" بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح رفح

أولمرت يوجّه انتقادات لاذعة لـ نتنياهو بشأن حرب غزة!

وفد "حماس" يتوجه إلى الدوحة للتشاور قبل العودة إلى القاهرة مجدداً

Gaza-woman_0

أميرة العسولي.. طبيبة خاطرت بحياتها لإنقاذ جريح في خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية