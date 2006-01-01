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عبد اللهيان: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي

السبت 10 فبراير 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي



طهران/سما/

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، السبت، عن وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، قوله إن التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".

وأكد عبد اللهيان خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت على ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي "لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن"، حسب قوله.

واستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان قبل ظهر السبت في السرايا.

شارك في الاجتماع عن الجانب الإيراني السفير في لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

من ناحية أخرى، انتقد عبد اللهيان الهجمات الأميركية البريطانية على الحوثيين، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه و"استفزازية" و"تزيد خطر تفاقم الأزمة في المنطقة".


وقال عبد اللهيان إن هذه الهجمات"تتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة"، وأضاف أنه في الوقت نفسه لم تخفض أميركا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل.

من جانبه، وصف ميقاتي الأوضاع في المنطقة بالمتغيرة والمعقدة، وشدد على أهمية قضية غزة وفلسطين، كما أكد على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: "نتطلع إلى السلام والاستقرار في المنطقة ويجب بذل الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة"، بحسب الوكالة الإيرانية.

#طهران

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