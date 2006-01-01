تظاهرات في مدن وعواصم أوروبية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

عواصم/سما/

- شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينتي ستوكهولم ومالمو في السويد، وأوتريخت الهولندية، ومدينتي برلين وساربروكين في ألمانيا، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن حيث وصلت إلى مقر الحكومة، وعدد آخر من المدن البريطانية، وفي الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشددوا على ضرورة وقف حصار غزة، والتأكيد على وصول المساعدات للمواطنين.

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