"الخارجية": فشل المراهنات على إسرائيل يتطلب إجراءات دولية ملزمة لحماية المدنيين في رفح

رام الله/سما/

ا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الدول الداعمة لإسرائيل تواصل المراهنة على قرارات واخلاقيات دولة الاحتلال، فيما يتعلق بتحذيراتها من حدوث مجازر وكوارث إنسانية، إذا ما نفذت اسرائيل تهديداتها باجتياح رفح، التي يتواجد فيها ما لا يقل عن مليون ونصف مواطن، معرضين للقتل او التهجير او النزوح القسري المستمر، تحت قصف آلة الحرب الإسرائيلية.

وطالبت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، بآليات دولية ملزمة لإسرائيل تضمن حماية المدنيين وتمنع تهجيرهم.

وحذرت تلك الدول من تكرار فشلها في ضمان حماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الانسانية الأساسية، وحماية المراكز المدنية التي تقدم لهم الخدمات، بما فيها الاغاثية والصحية، هذه المرة في رفح، لاكتفائها بتوجيه مطالباتها للحكومة الاسرائيلية بهذا الخصوص دون جدوى، ودون ان تجد آذانا صاغية.

واستدركت قائلة: واصلت دولة الاحتلال حربها وقتلها للمدنيين وعمقت نزوحهم بعد ان دمرت منازلهم.