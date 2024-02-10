الأردن يحذر من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على استهداف رفح

عمان/سما/

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من "خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة" والتي تحوي عددا كبيرا من الفلسطينيين الذين نزحوا من القطاع إليها.



وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها"، مشددة على "ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع".

وأضافت الوزارة: "تدعو الأردن المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأكدت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".