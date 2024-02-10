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كان داعما لفلسطين.. “القتل الرحيم” ينهي حياة رئيس وزراء هولندي سابق

السبت 10 فبراير 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان داعما لفلسطين.. “القتل الرحيم” ينهي حياة رئيس وزراء هولندي سابق



وكالات/سما/

 ذكرت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان آجت، توفي عن عمر 93 عاما، في منزله في “نيميجن”.

وقال معهده “منتدى الحقوق” نيابة عن أسرته إنه توفي يوم الاثنين الماضي.

وتوفي هو وزوجته يوجيني فان آجت-كريكلبرج، معا على الأرجح، من خلال القتل الرحيم وهو غير قانوني في هولندا، تحت ظروف معينة. وكانت تبلغ 93 عاما. وكانا معا لأكثر من 70 عاما.

وكان فان آجت في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لسكتة دماغية في عام 2019.

 

يذكر أن فان آجت وهو ديمقراطي مسيحي، كان رئيس وزراء هولندا، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بعد أن تولى منصب وزير العدل لعدة سنوات.

وقضى فان آجت عدة سنوات يشن حملة من أجل حقوق الفلسطينيين وأقام “منتدى الحقوق” لهذا السبب.

وكان ينتقد بشدة سياسة حزبه بشأن إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة له، بعد أن ترك الحزب في عام 2021.

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