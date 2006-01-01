خلال الـ24 ساعة الماضية: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة

غزة/سما/

ارتفعت السبت، حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم دولة الاحتلال إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ "28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ السابع من أكتوبر".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و152 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية بارتقاء 11 مواطنا وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية بمنطقة أبو حلاوة شرقي رفح.

كما أسفرت غارة إسرائيلية على سيارة شرطة بحي البرازيل في رفح عن ارتقاء شهيدان وإصابة عدد آخر.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب نحو 6 آخرين في قصف استهدف منزلا في حي الزيتون غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح.

واستشهد مواطنان، منذ صباح اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال، في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار مشدد لليوم الـ20.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيدين برصاص قناص الاحتلال، أحدهما أمام بوابة الاستقبال، والآخر في قسم الاستقبال والطوارئ.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.

كما اعتلت قناصة جيش الاحتلال منازل بمحيط المجمع، ويطلقون النار على باحاته، حيث يعاني المجمع نقصا حادا في الطعام والشراب.

ووصلت آليات الاحتلال صباح اليوم إلى بوابة مجمع ناصر الطبي الشمالية، حيث تمركزت عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور له.

وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي.

ويشن جيش الاحتلال منذ 10 أيام، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب، وستة في الشمال.

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.