نجاة شخصية فلسطينية من محاولة اغتيال في صيدا جنوبي لبنان

غزة/سما/

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، سيارة قرب مفرق بلدة جدرا قرب صيدا جنوبي لبنان، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن مسؤولا فلسطينيا في حركة "حماس" كان هدف عملية الاغتيال.

فيما ذكرت تقارير عربية في لبنان إلى أن الشخصية الفلسطينية المقصودة نجت من عملية الاغتيال، واستُشهد شخصان وأُصيب آخران في استهداف السيارة، وفقا لما ذكرت مصادر أمنية لبنانية.

وذكرت مصادر أمنية للتلفزيون "العربي" أن "المستهدف هو قيادي ميداني في حماس وليس من القيادات السياسية".

وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، فيما دوت دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، ظهر اليوم السبت.

وتجدد إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت.