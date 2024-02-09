  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نجاة شخصية فلسطينية من محاولة اغتيال في صيدا جنوبي لبنان

السبت 10 فبراير 2024 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة شخصية فلسطينية من محاولة اغتيال في صيدا جنوبي لبنان



غزة/سما/

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، سيارة قرب مفرق بلدة جدرا قرب صيدا جنوبي لبنان، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن مسؤولا فلسطينيا في حركة "حماس" كان هدف عملية الاغتيال.

فيما ذكرت تقارير عربية في لبنان إلى أن الشخصية الفلسطينية المقصودة نجت من عملية الاغتيال، واستُشهد شخصان وأُصيب آخران في استهداف السيارة، وفقا لما ذكرت مصادر أمنية لبنانية.

وذكرت مصادر أمنية للتلفزيون "العربي" أن "المستهدف هو قيادي ميداني في حماس وليس من القيادات السياسية".

وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، فيما دوت دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، ظهر اليوم السبت.

وتجدد إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت.

الأكثر قراءة اليوم

خلاف بين نتنياهو وهاليفي حول الهجوم على رفح.. خطة الجيش للاجتياح جاهزة منذ أسابيع

"إسرائيل" تسلم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز خطّة لإخلاء السكان من رفح

إعلام إسرائيلي: صواريخ الليلة في الشمال لم نشهدها منذ عام 2006

الرئاسة المصرية ترد على حديث بايدن بأن السيسي لم يرد فتح معبر رفح

رسميا.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

غالانت يبحث مع نظيره الأميركي خطط "عمليات محددة" بغزة

الأخبار الرئيسية

يقودها شبانة .. ما هي كتائب حماس في رفح التي يستهدفها نتنياهو؟

اسرى

قناةٌ للاحتلال تعرض مضامين صعبة كجثثٍ لمقاومين كُتِب عليها (نُبيد فئران حماس) (بغزّة نحرق أمهاتهم)

ه

هجوم إسرائيلي وشيك في رفح.. نتنياهو يريد استكماله قبل رمضان وهذه خطط الجيش لاجلاء السكان ..

الحرب في يومها الـ127: قصف مستمر و شهداء بالعشرات واقتحام مشفى الامل

photo_2024-02-09_23-34-54

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح ويستهدف آلاف المرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية