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بيربوك :لا يمكن لشعب غزة أن يختفي و سأزور إسرائيل الأسبوع القادم لبحث مسألة تحرير الرهائن

السبت 10 فبراير 2024 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيربوك :لا يمكن لشعب غزة أن يختفي و سأزور إسرائيل الأسبوع القادم لبحث مسألة تحرير الرهائن



القدس المحتلة / سما/

أعلنت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هجوم الجيش الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة سيكون كارثة إنسانية، مؤكدة أنها تنوي زيارة إسرائيل لبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن.

وكتبت بيربوك في صفحتها على منصة "إكس": "إن الوضع الكارثي في رفح حاليا أمر لا يصدق. وسيكون هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح كارثة إنسانية. لا يمكن لشعب غزة أن يختفي في الهواء".

وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد إرهاب حماس، وفي الوقت ذات ضمان أقصى تخفيف لمعانات المدنيين... لذلك من الضروري الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن في نهاية المطاف. وسأبحث الطريق نحو هذا الهدف في إسرائيل الأسبوع المقبل". 

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