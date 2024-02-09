  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد و3 إصابات برصاص قناصة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي

السبت 10 فبراير 2024 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و3 إصابات برصاص قناصة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي



غزة/سما/
استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم السبت، جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.

 

وتواصل آليات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وتصل إلى بوابته الشمالية، حيث تتمركز في هذه الأثناء عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور له.

 

 وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، كما جددت قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

الأكثر قراءة اليوم

خلاف بين نتنياهو وهاليفي حول الهجوم على رفح.. خطة الجيش للاجتياح جاهزة منذ أسابيع

"إسرائيل" تسلم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز خطّة لإخلاء السكان من رفح

الإعلام العبري يرصد تحركات للجيش المصري على الحدود

إعلام إسرائيلي: صواريخ الليلة في الشمال لم نشهدها منذ عام 2006

الرئاسة المصرية ترد على حديث بايدن بأن السيسي لم يرد فتح معبر رفح

رسميا.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

ه

هجوم إسرائيلي وشيك في رفح.. نتنياهو يريد استكماله قبل رمضان وهذه خطط الجيش لاجلاء السكان ..

الحرب في يومها الـ127: قصف مستمر و شهداء بالعشرات واقتحام مشفى الامل

photo_2024-02-09_23-34-54

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح ويستهدف آلاف المرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي

220249201530955459165

خلاف بين نتنياهو وهاليفي حول الهجوم على رفح.. خطة الجيش للاجتياح جاهزة منذ أسابيع

AP100824019416-640x400-1-640x400

رسميا.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية