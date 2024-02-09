نشطاء مؤيدون لفلسطين يقطعون كلمة لهيلاري كلينتون

القدس المحتلة / سما/

قطع نشطاء مؤيدون لفلسطين خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في جامعة كولومبيا بنيويورك.

ووقف أحد النشطاء أثناء إلقاء كلمة كلينتون، يوم الجمعة، ووصفها بأنها "مجرمة حرب". وأضاف أن "شعوب ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والشعب الأمريكي أيضا لن تغفر لك!".

وكانت هناك هتافات احتجاجية أخرى أثناء كلمة كلينتون.

وبعد وزيرة الخارجية السابقة، ألقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد كلمتها. وقطعها النشطاء أيضا.

يذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.