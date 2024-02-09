الحرب في يومها الـ127: قصف مستمر و شهداء بالعشرات واقتحام مشفى الامل

القدس المحتلة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٧ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٣ مجزرة في القطاع راح ضحيتها ١٠٧ شهداء و ١٤٢ مصابا خلال ٢٤ ساعة لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ٢٧٩٤٧ شهيدا و ٦٧٤٩٥ مصابا منذ ٧ أكتوبر.

ويواصل جيش الاحتلال تهديده بعملية برية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية العنيفة.

واستشهد ٢٢ مواطنا معظمهم من الأطفال في ثلاث غارات على رفح فجر اليوم .

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة غنام في حي الجنينة ما ادى لاستشهاد ستة أطفال واصابة أعداد اخرى.

كما استشهد ١٠ فلسطينيين في قصف لمنزل عائلة الزرابي بينهم الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبنائهما أسامة وأحمد في قصف إسرائيلي طال منزلاً في شمالي رفح.

وفي لاحق قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرمي في منطقة موراج شمالي رفح ما ادى لاستشهاد اربعة مواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت ارضاً زراعية قرب الحدود مع مصر دون اصابات.

ويستمر القصف العنيف على مدينة خان يونس التي يحاصر فيها جيش الاحتلال مشفى ناصر ومشفى الامل.

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بشكل كثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي

وارتقى شهيد وعدد من الاصابات نتيجة اطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر الطبي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي معربا عن خشيته على حياة 300 كادر صحي و 450 جريح ومريض و 10 الاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي

واستشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

الهلال الأحمر: تحديث بخصوص الطواقم المعتقلة من مستشفى الأمل:

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من طواقم الهلال الأحمر في مستشفى الأمل من بينهم أربعة أطباء ، واعتقال أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الأمل لحوالي عشر ساعات ثم انسحبت وعادت مرة اخرى لتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وأهانتهم، ومنع الطواقم و مرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام وسرقة أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خانيونس منذ حوالي شهر وذلك حسب ما قال الهلال الأحمر .

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون اصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال ارضاً زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط قطاع غزة دون إصابات.

ونسف جيش الاحتلال عدد من المباني غرب مدينة غزة ضمن العملية البرية المستمرة منذ نحو عشرة ايام.

واستشهد ١١ فلسطينا برصاص قناصة بمدينة غزة خلال ٢٤ ساعة.

وفي شمال قطاع غزة قصف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون الحصول على الإنترنت في منطقة تل الزعتر ما ادى لاستشهاد ثلاثة منهم وعدد من الإصابات.

واستشهد مواطنان في قصف منزل في بيت حانون شمال القطاع.