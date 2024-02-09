  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

السبت 10 فبراير 2024 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

#رفح

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تسلم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز خطّة لإخلاء السكان من رفح

بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح

الإعلام العبري يرصد تحركات للجيش المصري على الحدود

الرئاسة المصرية ترد على حديث بايدن بأن السيسي لم يرد فتح معبر رفح

إعلام إسرائيلي: صواريخ الليلة في الشمال لم نشهدها منذ عام 2006

غالانت يبحث مع نظيره الأميركي خطط "عمليات محددة" بغزة

الأخبار الرئيسية

AP100824019416-640x400-1-640x400

رسميا.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

photo_2024-02-09_22-07-32

وفد حماس يختتم محاداثاته مع الوسطاء في القاهرة

رئيس سي آي إيه يزور القاهرة الأسبوع المقبل لبحث صفقة تبادل الأسرى

220249201530955459165

خلاف بين نتنياهو وهاليفي حول الهجوم على رفح

"إسرائيل" تسلم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية