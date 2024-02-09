وفد حماس يختتم محاداثاته مع الوسطاء في القاهرة

غزة/سما/

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن ملف العدوان على قطاع غزة، عن عقد جلسة مشاورات جديدة، مساء اليوم الجمعة، بين وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة، والمسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري، بحضور وفد رفيع المستوى يمثل دولة قطر في الوساطة الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء تطرق لمباحثات مستفيضة بشأن الرد الذي سلمته حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة، على العرض المطروح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في ضوء التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع باريس الذي ضم كلاً من المدير العام لوكالة الاستخبارات الأميركية وليام برنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع.

ويعد اللقاء هو الثاني من نوعه في غضون يومين بين وفد حماس، والمسؤولين في جهاز المخابرات المصري والوفد القطري.

حماس تنتظر الرد الإسرائيلي

إلى ذلك، نقلت قناة "الأقصى" التابعة لحماس عن مسؤول قوله، إن وفد الحركة اختتم محادثاته مع الوسطاء في القاهرة ومن المقرر أن يغادر اليوم، في انتظار الرد الإسرائيلي.



وأضاف أنّ "الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة"، مشيراً إلى وجود اختلاف بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حول موقف حركة حماس الذي جرى بحثه في القاهرة.

وكان وفد من حماس يترأسه نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، قد وصل إلى القاهرة، الخميس، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بحسب ما قالت الحركة في بيان مقتضب.

وسلّمت حركة حماس، مساء الثلاثاء، ردها بشأن اتفاق الإطار للوسطاء في كل من دولتي قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، بحسب بيان رسمي صادر عن الحركة.

إسرائيل تبلغ الوسطاء برفضها معظم ملاحظات حماس

يأتي ذلك فيما نقل موقع "والاه" عن مسؤول إسرائيلي قوله، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات حماس التي قدمتها، لكنها جاهزة لمفاوضات على أساس اتفاق باريس.

وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت" قد اجتمع، يوم أمس الخميس، من أجل بحث رد حركة حماس على اقتراح باريس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤول أن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها بحث موضوع رفع الحصار عن غزة خلال مفاوضات تبادل الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين في وقت مبكر من المرحلة الأولى للمحادثات.

كما أكد المسؤول أن إسرائيل ترفض عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، إلا أنها تفحص إمكانية الاستعداد لانسحاب الجيش من مراكز المدن في القطاع.

وعبرت إسرائيل للوسطاء عن رفضها لاقتراح حماس بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى رفض المطالب بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وقال إن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة، مبيناً أن إسرائيل تعمل مع الوسطاء لتقليل الفجوة بما يتيح إجراء مفاوضات جدية.