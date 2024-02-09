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الهلال الأحمر: الاحتلال يعتقل عددا من طواقمنا في مستشفى الأمل بغزة

الجمعة 09 فبراير 2024 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: الاحتلال يعتقل عددا من طواقمنا في مستشفى الأمل بغزة



غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من طواقم الجمعية، ومن مرافقي جرحى ومرضى في مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم، مستشفى الأمل التابع للجمعية، وشرعت بتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

#الهلال الاحمر الفلسطيني

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