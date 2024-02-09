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المفوض السامي لحقوق الإنسان: أعمال إقامة منطقة عازلة في غزة ترتقي لجرائم حرب

الجمعة 09 فبراير 2024 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوض السامي لحقوق الإنسان: أعمال إقامة منطقة عازلة في غزة ترتقي لجرائم حرب



غزة/سما/

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال ترتقي إلى جرائم حرب، خلال عمليات التدمير الواسعة لإنشاء منطقة عازلة مع غزة، وأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.

 وقال تورك في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن "عمليات التدمير التي تفيد التقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذها لإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة، لا يبدو أنها تتفق مع استثناء العمليات الحربية الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني".

وأكد أن مكتبه وثق عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في مناطق مدنية.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية يفاقم عمليات النزوح.

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