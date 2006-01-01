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رئيس الكنيست يلغي اجتماعا مع غوتيريش ويطالبه بعدم تجاوز "خطوطه الحمراء"

الجمعة 09 فبراير 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست يلغي اجتماعا مع غوتيريش ويطالبه بعدم تجاوز "خطوطه الحمراء"



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أنه قرر إلغاء لقاء كان من المفترض أن يعقده، اليوم الجمعة، في مدينة نيويورك الأمريكية، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك بسبب اتهامات الأخير لإسرائيل بانتهاكها القانون الدولي في حربها  ضد قطاع غزة.

وأضاف أوحانا: "إلغاء الاجتماع لا يأتي من فراغ، لقد كنت أنوي محاولة إقناع غوتيريش، لكنه بالأمس دعا مرة أخرى دولة إسرائيل إلى وقف القتال، وانتقدها حتى لو استخدمت "حماس" دروعا بشرية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".


ووصف رئيس الكنيست، أمير أوهانا، أنطونيو غوتيريش بأنه "قضية خاسرة"، وأكد أنه عليه الحفاظ على "خطوطه الحمراء".


وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال أمس الخميس، إن إسرائيل لا تزال ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إيذاء المدنيين، حتى لو استخدمتهم "حماس" كدروع بشرية.

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