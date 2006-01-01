إعلام إسرائيلي: صواريخ الليلة في الشمال لم نشهدها منذ عام 2006

القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه جرى إطلاق 60 صاروخاً على الأقل من لبنان، نحو مستوطنة "كريات شمونة" ومستوطنات أخرى في المنطقة الشمالية (شمالي فلسطين المحتلة).

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "سماء الشمال بدت هذه الليلة مثل سماء الجنوب"، مشدداً على أنّ ما جرى هو فقط "القليل من قدرات حزب الله".

وشدّد إعلام الاحتلال على أنّ وابل الصواريخ، الذي أُطلق من لبنان في الصلية الأخيرة، مساء اليوم، "لم نشهده منذ عام 2006".



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف ‏موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقعي "‏المالكية" و"‏بيّاض بليدا"، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في كليهما.

واستهدفت المقاومة أيضاً التجهيزات التجسسية في محيط موقع "الرمتا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي محيط موقع "المالكية"، بالأسلحة الملائمة، وحققت إصاباتٍ مباشرةً أيضاً.

وأعلن حزب الله استهداف دبابة "ميركافا" في موقع "البغدادي"، الأمر الذي أدى إلى إصابتها وتدميرها.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -، اليوم الجمعة، استهدافها ثكنة "كيلع" التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وأكّدت المقاومة، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المقاومة ثكنة "كيلع" الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد محمد علي فياض "لواء الحسين"، وهو من مواليد عام 1997، من بلدة أنصار الجنوبية، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.