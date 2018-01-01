من مسافة صفر.. القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شرق خانيونس

خانيونس/سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ غسكري:" تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

كما أعلنت الكتائب عن قصف قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وعرضت مشاهد من عمليات القنص واستهداف آليات العدو في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور في قطاع غزة واستهداف المستوطنات، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 126.

وأعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، والقذائف المضادة للدروع، في مناطق التصدّي للتوغّل غربيّ خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.

وأكّدت سرايا القدس، استهداف آليات وتحشدات الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين أعلنت سرايا القدس استهدافها بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تحشدا عسكريا لجنود و جيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا وحققنا إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها للآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم غرب خانيونس.

كما عرضت مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي التحشدات وجنود العدو في محاور التقدم غرب مدينة غزة.



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّ مقاتليها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني، شرقي مخيم المغازي، في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

كما أعلنت عن خوض مقاتلوها اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة و قذائف "R.P.G" في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى " أبو جهاد" : نفذ مقاتلونا 28 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية من خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة، وقصف التجمعات والتحشدات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، واستهداف الآليات العسكرية بقذائف "R.P.G" وعبوات "عاصف" في محاور التقدم داخل قطاع غزة، مؤكدين وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

ونشرت كتائب الأقصى مشاهد من استحكام مدفعي بقذائف الهاون لنقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات العدو في منطقة البطن السمين وسط قاطع خانيونس.

بالتوازي، أكّدت كتائب المجاهدين، الجناج العسكري لحركة المجاهدين، أنها دكّت تجمّعات القوات الإسرائيلية في جنوب شرق غزة، بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.

كما أعلنت عن قصفها تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني في جنوب غرب غزة بعدد من صواريخ 107.

وتواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، حيث تدور اشتباكات عنيفة، ولا سيّما غربي مدينة غزّة.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في موقعها الرسمي، أمس، تقريراً عن قذيفة "الياسين 105"، كشفت فيه أنّ القذيفة دخلت خط الإنتاج الرسمي عام 2018، وأنّه تمّ بدء استخدامها ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلنت كتائب القسّام، في تقريرها، أنه تمّ، منذ بداية ملحمة "طوفان الأقصى"، تدمير أكثر من 1108 آليات إسرائيلية وإعطابها، منها 962 دبابةً، و55 ناقلة جند، و74 جرافةً، و3 حفّارات، و14 جيباً.



ووثّقت كتائب المجاهدين، استهداف مقر قيادة فرقة غزة في "جيش" الاحتلال، في مستوطنة "رعيم"، وموقع الكتيبة الأولى في اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الموجود في موقع "كيسوفيم" العسكري.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء الماضي، بمقتل جندي في الاحتياط الإسرائيلي، متأثراً بإصابته خلال المعارك البرية مع المقاومة في القطاع.