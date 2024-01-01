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شهيد برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الجمعة 09 فبراير 2024 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس



نابلس/سما/

أعلنت وارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت الوزارة، إن الطفل بني شمسة استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وكان مواطنان أصيبا بالرصاص الحي أحدهما وصفت بالخطيرة في ظهره، وثالث إثر اعتداء بالضرب، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس، كما جرى اعتقال شابين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها اثنتان بالرصاص الحي، والثالثة إثر اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال المواجهات.

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