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"الصحة العالمية": 721 هجوماً على مرافق صحية بفلسطين في 4 أشهر

الجمعة 09 فبراير 2024 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": 721 هجوماً على مرافق صحية بفلسطين في 4 أشهر



غزة/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة عقده في مدينة جنيف السويسرية، أن "المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي". وأشار إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجوما استهدفت مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين".

وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وعلى 90 سيارة إسعاف"، في قطاع غزة.


من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا واعتقال 99 آخرين وتدمير 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أميركي على غزة، خلفت حتى الجمعة 27 ألفا و947 شهيداً و67 ألفا و459 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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