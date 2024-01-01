قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل في خانيونس

غزة/سما/

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أنه يواجه صعوبة في التواصل مع طواقمنا في المستشفى الأمل عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأكد، "قلقون على سلامة طواقمنا بمستشفى الأمل بخان يونس والجرحى والمرضى جراء اقتحام قوات الاحتلال".

وأمس الخميس أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نفاد الأكسجين بالكامل من مستشفى الأمل بقطاع غزة، لافتا إلى أن حياة الجرحى بالمستشفى في خطر.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الهلال الأحمر إجلاء 8 آلاف شخص تقريبًا من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مسنون.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونجا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي.

وتابع: "هناك أيضًا حاليًا نحو مئة مسنّ وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى و80 مريضًا و100 موظف ومتطوع. ما زالوا في الداخل".

ويُعدّ مستشفى الأمل أحد أهم المستشفيات في المدينة إلى جانب مستشفى ناصر المحاصر أيضًا بسبب القتال.

كما يشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي في خانيونس ويستهدف محيطه بشكل مركز.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في وقت سابق، أن الاحتلال يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وأكد أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، بالإضافة للنقص في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

وأوضح أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، لاسينا أن طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى.

وفي اليوم الـ126 من العدوان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع توجيه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة للاحتلال الإسرائيلي، و"ردها العسكري المبالغ فيه للغاية في غزة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما لا يقل عن 21 فلسطينيا استشهدوا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة؛ جراء غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

واستهدف الاحتلال منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.