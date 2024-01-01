جيش الاحتلال: القتال مستمر في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن القتال في غزة مستمر، لا سيما شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأضاف في تصريح : "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، يستمر جنود سلاح البحرية، وسلاح الجو والقوات البرية في قتالهم المشترك في قطاع غزة".

وتابع: "إلى جانب القتال الذي يدور في منطقة خانيونس (جنوب)، فإنه يتواصل أيضا في شمال القطاع ووسطه"، دون مزيد من التفاصيل عن المواقع.

وأشار إلى أن "فرقة الكوماندوز تستمر بالعمل في غرب خانيونس".

وذكر أنه تم "استهداف عدد من المسلحين الفلسطينيين من الجو في غرب خانيونس".

وزاد: "في نشاط آخر بالمنطقة، وجه مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء 646 طائرات هاجمت عدة مبان مفخخة بالقرب من القوات".

وأكمل: "خلال عمليات الدهم للأهداف رصد الجنود وسائل قتالية، وعتادا عسكريا ووسائل تقنية"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "في منطقة بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) رصدت منظومة النيران التابعة للواء الشمالي خلية مسلحة على مقربة من موقع عسكري تابع لمنظمة حماس" لافتا إلى قتل اثنين منهم بهجوم جوي.

وتأتي مواصلة الحرب المدمرة على القطاع، في وقت يجري فيه بحث مقترح أمريكي قطري مصري بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، يتضمن خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.