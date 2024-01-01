  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد اللهيان من بيروت: تل أبيب من تحقيق أي من أهدافها المعلنة

الجمعة 09 فبراير 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان من بيروت: تل أبيب من تحقيق أي من أهدافها المعلنة



بيروت/سما/

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن "تل أبيب بعد 4 أشهر على الإبادة الجماعية في غزة لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة".

وقال عبد اللهيان من مطار بيروت اليوم الجمعة: "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.. قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والسياسي قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية".


وأكد عبد اللهيان أن "كيان الاحتلال يسعى إلى إغراق أمريكا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط" مشددا على أن "الحرب ليست الحل واستمرار أمريكا في دعمها لنتنياهو لن يجني إلا الفشل الحاسم لها".

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة بيروت عصر اليوم الجمعة، لعقد الاجتماعات والتشاور مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وبعض قادة فصائل المقاومة في المنطقة، وفق وكالة "إرنا".

وتشمل الجولة الاقليمية لوزير الخارجية الايراني سوريا وربما دولا أخرى أيضا.

الأكثر قراءة اليوم

سكاي نيوز : قطر نقلت لحماس تهديدا إسرائيليا، بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح ..

حملةٌ إسرائيليّةٌ ضدّ مصر ودعواتٌ لاحتلال محور فيلاديلفيا.. القيادة والشعب ينظران لإسرائيل كعدوٍّ

الاعلام العبري : السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة

احتجاز شقيقين أمريكيين ووالدهما الكندي خلال مداهمة إسرائيلية على غزة

بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح

الإعلام العبري يرصد تحركات للجيش المصري على الحدود

حماس: الحركة “منفتحة” على مفاوضات إضافية لوقف النار بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_9e00da1602256623e5a5614f4c0ef788

غالانت يبحث مع نظيره الأميركي خطط "عمليات محددة" بغزة

"الأغذية العالمي": خطر المجاعة في غزة يزداد يوماً بعد آخر

65c61e1442360406740a9bbf

قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة للهجوم وتوسيع نطاق الحرب

65c6223f423604379b282e89

الرئاسة المصرية ترد على حديث بايدن بأن السيسي لم يرد فتح معبر رفح

1-31-730x438-1-730x438

معاريف: "إسرائيل" تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية