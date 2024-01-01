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بن غفير: إذا نجحنا في الحرب على غزة جزء كبير من الفلسطينيين سيوافقون على الهجرة الطوعية

الجمعة 09 فبراير 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: إذا نجحنا في الحرب على غزة جزء كبير من الفلسطينيين سيوافقون على الهجرة الطوعية



القدس المحتلة/سما/

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه في حال نجحت إسرائيل في الحرب على غزة، فإن جزءا كبيرا من الفلسطينيين سيوافقون على الهجرة الطوعية من القطاع.


وأجرت قناة الكنيست الإسرائيلية "99"، مساء أمس الخميس، مقابلة مع بن غفير، زعم من خلالها أن جزءا كبيرا من الأهالي الفلسطينيين في غزة يرغبون في الهجرة الطوعية من القطاع، ومن الضروري العمل على ذلك.

وشدد بن غفير، الوزير اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، على ضرورة المضي قدما في الحرب على قطاع غزة، بدعوى أنه في حال نجاح الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب الدائرة سيقرر جزء كبير من سكان غزة مغادرة القطاع طوعا.

وحول الوضع في الضفة الغربية، أوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه على إسرائيل أن يكون لها اليد الطولى في الضفة، وأنهم أصحاب البيت في مدن الضفة الغربية كلها.

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