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نتنياهو يوبخ وزراء لعدم مهاجمتهم مقترح الصفقة مع حماس.

الجمعة 09 فبراير 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوبخ وزراء لعدم مهاجمتهم مقترح الصفقة مع حماس.



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبّخ بعض الوزراء بعد جلسة الحكومة يوم الأحد الماضي، بسبب عدم مهاجمتهم اقتراح الصفقة مع حركة حماس خلال الجلسة.

وبحسب القناة، فإنه مع انتهاء الجلسة، قال نتنياهو لأحد الوزراء الذين شاركوا فيها: "لماذا لم تتحدث ضد الصفقة؟".

وأشارت القناة إلى أن بعض الوزراء، من بينهم وزير القضاء ياريف ليفين ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، عبّروا في الجلسة نفسها عن معارضتهم المقترح.

وأضافت القناة أن تقارير أشارت، في بداية الأسبوع، إلى أن نتنياهو ومن حوله قاموا بإرسال الوزراء للتحدث ضد المقترح، وأنها علمت (أي القناة) أن نتنياهو وبّخ من لم يهاجموا الصفقة في الجلسة.


ونفى مكتب نتنياهو ما أوردته القناة قائلاً إن هذا لم يحدث، وإن رئيس الحكومة يعمل من أجل صفقة "تعيد المخطوفين"، ولكن الثمن لن يكون وقف الحرب، وهذا هو موقفه الذي يردده في كل مكان.


في غضون ذلك، تواصل إسرائيل نقاشاتها حول رد حركة حماس الذي قدمته منذ يومين من خلال الوسطاء، فيما ينعقد مجلس الحرب ليل الخميس الجمعة لمناقشته.

تظاهرة تطالب باستمرار الحرب
في سياق متصل، شارك آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم، في تظاهرة أمام مجمّع المباني الحكومية في القدس المحتلة، دعوا من خلالها إلى "النصر المطلق" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، رافعين شعار "الآن نحسم ولا نتراجع".

ويشارك في التظاهرة عدد من أهالي الجنود الذين سقطوا في قطاع غزة وفي "غلاف غزة" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ونقل موقع "واينت" العبري قول والدي أحد الجنود القتلى في خطاب، ألقياه خلال التظاهرة، إن "على رئيس الحكومة وكابينت الحرب سماع دعوتنا وطلبنا لتحقيق النصر المطلق".

وأضافا موجهين كلامهما إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة: "يصعب علينا تخيّل مدى الألم والقلق والعذاب الذي تعيشونه. نطلب منكم في هذا الوقت المشحون والصعب، حيث تجرى المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، ألا تنظروا إلينا كأعداء بل كإخوة يجادلون فقط في مسألة ما هو الطريق الصحيح للإفراج عن إخواننا".

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