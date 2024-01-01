جندي إسرائيلي يعترف بنهب وإحراق منازل في غزة وإعدام أسرى

القدس المحتلة/سما/

أدلى طبيب عسكري إسرائيلي بشهادة صادمة عن الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وشملت أعمال نهب وتخريب وإضرام النار بمنازل الفلسطينيين وإعدام أسرى.

ونشر كبير محللي صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ناحوم بارنياع، الجمعة، مقالا عرض فيه النص الحرفي لرسالة طبيب في لواء الاحتياط للمظليين أنهى مؤخرا خدمة استمرت شهرين في قطاع غزة.

وقال بارنياع دون ذكر اسم الطبيب: “لقد سجل انطباعاته عندما غادر من هناك، وأنا أقتبس كلماته حرفيا”.

وكتب الطبيب: “سأبدأ بمجال لم يتم التطرق إليه كثيرا، وهو القيم في القتال، أو -في رأيي- قيم المجتمع الإسرائيلي بنقطة الاختبار”.

وأضاف: “من أبرز الأمور، شعور الغضب والانتقام الذي اجتاحنا جميعا بسبب الأحداث المروعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر، وهذا بالطبع يشملني أنا أيضاً. ولاحقاً، لاحظت للأسف أن هذه المشاعر أدت إلى جموح في عدة مجالات”.



وفي هذا الصدد كشف الطبيب أن “النهب أصبح مؤسسيا تقريبا”، حسبما شهده خلال فترة تواجده في غزة.

وقال: “يبدأ الأمر بمصادرة كميات كبيرة من الفرشات ومواقد الغاز وإسطوانات الغاز من المنازل المحتلة، ويستمر بأخذ الهدايا التذكارية الصغيرة مثل الطاولات، ألعاب صغيرة للأطفال”.

وأضاف: “قامت قوات صغيرة وأقل انضباطا بنهب الهواتف ومكانس دايسون الكهربائية والدراجات النارية والدراجات الهوائية”.

وعن تلك الممارسات، قال الطبيب: “شعرت بالخجل، وفي مرحلة ما توقفت عن التعليق لأنه كان يُنظر إليّ على أنني مثير للمشاكل”.

كما لفت الطبيب إلى قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تخريب.



وقال: “من المشروع من الناحية الأخلاقية، إلحاق الضرر بالمنازل التي قد تشكل تهديدا أثناء الهجوم؛ ومن المشروع أيضا مهاجمة المنطقة المحيطة وتدمير المنازل التي تهدد محاور العمليات. هذا مقبول بالنسبة لي على أن يتم تعريفه على أنه مهمة عسكرية”.

واستدرك: “إن ظاهرة الكتابة على الجدران والتكسير والتخريب داخل المنازل تشير إلى خلل في الانضباط”.

وأضاف: “تبدأ القوات بشكل متقطع بحرق المنازل، ويقول قائد اللواء إن الأمر لا بأس به بالنسبة له، والشعور التراكمي هو إذن أن يفعلوا هنا في غزة ما فعلوه في حوارة (بلدة فلسطينية قرب نابلس شمال الضفة الغربية تعرضت العديد من منازلها ومركباتها للحرق العام الماضي)”.

كما أشار الطبيب إلى “الرسائل السياسية التي يطلقها الجنود في مقاطع فيديو: لا يوجد تقريبا أي حاجز أمام الرسائل السياسية.. دائما ما تكون يمينية وغالبا ما تكون متطرفة، والقادة يغضون الطرف”.



وروى الطبيب العسكري في رسالته عن إعدام أسير، ودفعت رسالته الجيش الإسرائيلي للرد بأن “الشرطة العسكرية ستحقق في الحادث”.

وقال: “أثناء القتال، تم القبض على خمسة من إرهابيي النخبة الذين استسلموا (في إشارة إلى حماس)، أحدهم مصاب بكسر في كاحله، اعتنيت به، وتلقيت نظرات مندهشة وأسئلة موجهة (من الجنود)، ليس لأنهم غاضبون، ولكن كنقص في الفهم عن سبب معالجتي له”.

وأضاف: “على بعد 200 متر منا، تم القبض على قائدهم، وكان يعاني من كسور في أطرافه، وبعد لحظة من استجوابه من قبل محقق أسرى، وصل مقاتل احتياط وقام بإعدام الأسير”، مشيرا إلى أنه تمت التغطية على عملية الإعدام تلك.

وقال: “أنا لست من دعاة السلام، وأؤيد تماما استخدام قوة كبيرة عند الضرورة، ومع ذلك، شعر الكثيرون أن ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وعبور الحدود يسمح لهم بعبور كل الخطوط”.



ورد الجيش الإسرائيلي على ما ورد في رسالة الطبيب العسكري عن إعدام أسير فلسطيني: “الحادث قيد التحقيق من قبل الشرطة العسكرية، وبعد الانتهاء من التحقيق، سيتم تحويل النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري لفحصها”.

من جهته، كتب بارنياع: “هذه الظواهر لا تنتهي في غزة: يقول أعضاء كيبوتسات (مستوطنات) في غلاف قطاع غزة إن الجنود المتمركزين داخل الكيبوتس خربوا الممتلكات، ونهبوا كل ما طالته أيديهم… سمعت عن ظواهر مماثلة في البلدات (الإسرائيلية) التي تم إخلاؤها على الحدود اللبنانية”.