  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: انتقادات إسرائيل للاتصالات مع “حماس” غير مقبولة

الجمعة 09 فبراير 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: انتقادات إسرائيل للاتصالات مع “حماس” غير مقبولة



موسكو/سما/

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعتبر انتقادات تل أبيب للاتصالات مع حركة “حماس” غير مقبولة، لافتًا إلى أن موسكو ملتزمة بحل القضايا الإنسانية في منطقة الصراع بما يلبي مصالح جميع الأطراف.

وقال فيكتوروف لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن محاولة إلقاء اللوم علينا، بسبب اتصالاتنا مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والقوى الأخرى في المنطقة واتهامنا بدعم الإرهاب تقريبا، غير مقبولة، ومثل هذه الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، لا يمكنها أن تشكك بعملنا الهادف لحل القضايا الإنسانية التي تلبي مصالح مواطني روسيا وإسرائيل ودول أخرى”.

وأشار فيكتوروف إلى أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كانت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، ودبلوماسيو السفارات الروسية في الشرق الأوسط، على اتصال وثيق مع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والقطرية والمصرية وغيرها بشأن مسألة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد فيكتوروف أن “هذا العمل لم يتوقف يوما واحدا، وسنواصله، وستبذل الدبلوماسية الروسية كل ما في وسعها لتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن، وأن زملاءنا الإسرائيليين على علم بجميع الجهود التي نبذلها”.

#روسيا

الأكثر قراءة اليوم

سكاي نيوز : قطر نقلت لحماس تهديدا إسرائيليا، بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح ..

حملةٌ إسرائيليّةٌ ضدّ مصر ودعواتٌ لاحتلال محور فيلاديلفيا.. القيادة والشعب ينظران لإسرائيل كعدوٍّ

الاعلام العبري : السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة

احتجاز شقيقين أمريكيين ووالدهما الكندي خلال مداهمة إسرائيلية على غزة

بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح

الإعلام العبري يرصد تحركات للجيش المصري على الحدود

حماس: الحركة “منفتحة” على مفاوضات إضافية لوقف النار بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_9e00da1602256623e5a5614f4c0ef788

غالانت يبحث مع نظيره الأميركي خطط "عمليات محددة" بغزة

"الأغذية العالمي": خطر المجاعة في غزة يزداد يوماً بعد آخر

65c61e1442360406740a9bbf

قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة للهجوم وتوسيع نطاق الحرب

65c6223f423604379b282e89

الرئاسة المصرية ترد على حديث بايدن بأن السيسي لم يرد فتح معبر رفح

1-31-730x438-1-730x438

معاريف: "إسرائيل" تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية