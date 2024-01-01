مستوطنون يغلقون طرقا لمنع وصول مساعدات إلى غزة

القدس المحتلة / سما/

أغلق مستوطنون متطرفون، وذوو أسرى محتجزين بغزة، الجمعة، الطرق المؤدية لمعبر "نيتسانا" منعا لمرور مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "أغلق نشطاء معبر نيتسانا، لمنع الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من دخول قطاع غزة".

ونقلت عن المتظاهرين قولهم: "شاحنات الإمداد إلى حماس لن تدخل من هنا اليوم. لن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وينفذ ناشطون يمينيون وذوو أسرى في غزة يوميا منذ نحو أسبوعين احتجاجات في الطرق المؤدية إلى معبري "كرم أبو سالم" و"نيتسانا" لمنع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية الى غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي معبري "كرم أبو سالم" و"نيتسانا" مناطق عسكرية مغلقة لمنع المتظاهرين من الدخول إليهما.

لكن المتظاهرين باتوا يغلقون الطرق المؤدية إلى المعبرين لمنع الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية من التقدم.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية يوميا في غزة، حيث يعاني غالبية الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من الجوع ويكافحون من أجل البقاء دون مياه نظيفة ومأوى.

والخميس، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوميا، مؤكدا أن "وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة".