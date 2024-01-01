  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هيئة البث" : الجيش الإسرائيلي نقل من غزة نحو 350 جثة إلى إسرائيل

الجمعة 09 فبراير 2024 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة البث" : الجيش الإسرائيلي نقل من غزة نحو 350 جثة إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش نقل من قطاع غزة نحو 350 جثة لفلسطينيين "في إطار بحثه عن جثث إسرائيليين محتجزين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه تم نقل أكثر من 350 جثة من غزة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، لفحصها من قبل معهد الطب الشرعي في أبو كبير، خشية أن تكون هذه الجثث تعود لرهائن إسرائيليين احتجزتهم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقبل حوالي شهر، في أعقاب نشاط الجيش الإسرائيلي في مقبرة في جنوب خان يونس، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا اعترف فيه بأن الجيش قد أرسل بالفعل جثثا لفحصها في إسرائيل.

وقال إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات بحث وإنقاذ، بما في ذلك جثث المختطفين في مقابر في قطاع غزة، والجيش ملزم بإكمال مهمة إنقاذ المختطفين، والعثور على جثثهم المحتجزة في غزة وإعادتها"، مبنيا أن "الجيش يقوم بعمليات بحث وإنقاذ بعد الحصول على معلومات استخباراتية محددة حول إمكانية العثور على جثث في تلك المواقع".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"

الأكثر قراءة اليوم

سكاي نيوز : قطر نقلت لحماس تهديدا إسرائيليا، بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح ..

بعد رد حماس .. نتنياهو بين خفض ثمن الصفقة وهندسة وعي الإسرائيليين وتهيئتهم للتنازل عن المحتجزين

حملةٌ إسرائيليّةٌ ضدّ مصر ودعواتٌ لاحتلال محور فيلاديلفيا.. القيادة والشعب ينظران لإسرائيل كعدوٍّ

الاعلام العبري : السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة

برئاسة الحية .. وفد من حماس وصل إلى القاهرة لاستكمال محادثات وقف النار

حماس: الحركة “منفتحة” على مفاوضات إضافية لوقف النار بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية

الحوثي: إسرائيل وبمشاركة بريطانية أمريكية تحضر لاستهداف رفح جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

سنوار

ضابط كبير بالجيش: إسرائيل “تفكك” البنية التحتية لـ“حماس” في خان يونس وتعتقد أن السنوار موجود فيها

بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح

اسرائيل رفضت طلب مصر لإرسال وفد للقاهرة .. ما علاقة السنوار ؟

الحرب في اليوم ١٢٦ : شهداء بالعشرات وارتفاع عدد الغارات على رفح (صور)

المخابرات الأمريكية تؤكد : إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية