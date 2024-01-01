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البيت الأبيض يحذر : لن ندعم أي عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح

الجمعة 09 فبراير 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يحذر : لن ندعم أي عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح



القدس المحتلة / سما/

قال البيت الأبيض، إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح، وقال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين “أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون – وربما أكثر من مليون ونصف المليون – فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها”.

وفي وقت سابق، قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين “لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضا دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب”.

وأضاف باتيل إن الولايات المتحدة لم تر دليلا على أن إسرائيل وضعت تخطيطا جادا لمثل هذه العملية، على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية.

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