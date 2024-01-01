اعتراض "جسم مشبوه" في سماء حيفا وقصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما/

سمع دوي انفجار في حيفا والمنطقة صباح اليوم، وأفادت تقارير بأنه جرى اعتراض "جسم جوي مشبوه" في قبالة شواطئ المدينة، فيما قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة صباح اليوم، الجمعة، منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، في وقت يتواصل فيه القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" تجاه مواقع وبلدات قريبة من الحدود وأخرى عسكرية.

وتعرضت أطراف بلدات يارون وعيتا الشعب ويارين والناقورة والجبين والضهيرة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف عند منتصف الليلة الماضية؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

وحلق طيران الاحتلال الاستطلاعي صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما أطلق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة فجرا قبالة بلدات رميش وعيتا الشعب والبستان نحو الأراضي اللبنانية المتاخمة للخط الأزرق وعلى أكثر من دفعة وبشكل كثيف.

وشهد أمس تصعيدا في العمليات من جانب إسرائيل و"حزب الله"، حيث قصفت الأولى مركبة أفيد بأنها استهدفت قياديا في "حزب الله"، فيما رد الأخير على ذلك بقصف قاعدتين عسكريتين هما "عين زيتيم" و"ميرون".