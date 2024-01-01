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الأبرياء يموتون بغزة بسبب الجوع

بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح

الجمعة 09 فبراير 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن في تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة : الرد الإسرائيلي بغزة تجاوز الحد وأقنعت السيسي بفتح معبر رفح



القدس المحتلة / سما/

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن سلوك الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه تجاوز الحد، في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي.

وأضاف بايدن أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وكشف عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه، حسب قوله.

وفي كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض  قال بايدن إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث "هناك كثير من الناس الأبرياء من النساء والأطفال يتضورون جوعا وفي أمسّ الحاجة إليها"، وفق تعبيره.

وتحدث الرئيس الأميركي عن اتصالاته التي يجريها منذ بداية الحرب مع المسؤولين القطريين والمصريين وحتى السعوديين، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه يدفع بقوة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال كلمته أنه ظل يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق للهدنة يتضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبعدما أعلنت واشنطن تأييدها الكامل للحرب الإسرائيلية على غزة ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار، تزايدت الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي وبدأت تظهر في الأسابيع الأخيرة بعض الخلافات في الأولويات بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشهدت التصريحات الأميركية تغيرا في لغة واشنطن تجاه حكومة نتنياهو.

 

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