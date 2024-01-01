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اسرائيل رفضت طلب مصر لإرسال وفد للقاهرة .. ما علاقة السنوار ؟

الجمعة 09 فبراير 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل رفضت طلب مصر لإرسال وفد للقاهرة .. ما علاقة السنوار ؟



القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن اسرائيل رفضت طلبا مصريا بإرسال وفد إلى المباحثات التي تجري في القاهرة مع حماس.

وقال مصدر أمني إسرائيلي : طالما لم يشارك السنوار رسميًا في الرد الذي تقدمت به حماس، فلا جدوى من إجراء المفاوضات.

وفي إسرائيل رفضوا الطلب المصري لسببين: إيصال رسالة مفادها أن رد حماس على ورقة باريس غير مقبول. وكذلك لسبب وجوب تقديم الرد بعد مناقشة الكابنيت.

في إسرائيل يريدون أن يوضحوا للوسطاء أن نقطة انطلاق حماس للمفاوضات غير مقبولة. كما أوضحوا أن حماس بحاجة إلى العودة إلى إطار قريب من الاقتراح الذي تم طرحه في قمة باريس.

وتتحدث الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات باستمرار مع الوسطاء سراً، في محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقليص الفجوات والتوصل إلى اتفاق، أو على الأقل تنفيذ البند الأول من صفقة التبادل.

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