الحرب في اليوم ١٢٦ : شهداء بالعشرات وارتفاع عدد الغارات على رفح (صور)

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة اليوم ١٢٦ على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٥ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٣٠ شهيد و ١٧٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٧٨٤٠ شهيد و ٦٧٣١٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الاحتلال.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال نتيجة استهداف الاحتلال لشقة سكنية لعائلة السيد قرب المشفى الكويتي غرب رفح.

وبشكل متزامن استهدفت طائرات الاحتلال شقة تعود لعائلة النحال مقابل تمراز محيط مفترق خربة العدس ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وانتشل مسعفون جثماني اثنين من الصيادين قصفهم زورق اسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء إلى اربعة.

خان يونس

ويستمر القصف العنيف على مدينة خان يونس التي يحاصر فيها جيش الاحتلال مشفى ناصر ومشفى الامل.

واستشهد شاب وعدد من الاصابات إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجمع ناصر الطبي بخانيونس.

وقام طيران الكواد كابتر بإطلاق النار على مجموعة من الشباب الذين يعتلون الطابق العلوي في مجمع ناصر الطبي للوصول الى الإنترنت.

وارتفع إلى ١٧ شهيدا بينهم ١٢ سقطوا برصاص قناصة جيش الاحتلال في خانيونس خلال ٢٤ ساعة.

وتقصف المدفعية بشكل عنيف عنيف متزامن مع اطلاق نار محيط مشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خانيونس

وسط القطاع

وارتقى عشرة فلسطينيين في استهداف المحافظة الوسطى قرب منطقة الزوايدة ، منزل ال النجار بمنطقة التعابين وتضرر المنازل المجاورة.

ووصل مصاب يبلغ من العمر 60 عاما الى مركز اسعاف الهلال الاحمر في دير البلح ، اصيب بطلق ناري من زورق حربي اسرائيلي "طراد" على شاطىء مدينة دير البلح .

وارتقت شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الدريعي في دير البلح وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 60 شخصا منهم جرحى وحالات إنسانية عالقة في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث تعرضت طواقمه خلالاها لاستهداف من قبل قناصة الاحتلال ما تسبب في استشهاد أحد المسعفين وإصابة اثنين آخرين.

واستهدف الاحتلال منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة.





































