  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برئاسة الحية .. وفد من حماس وصل إلى القاهرة لاستكمال محادثات وقف النار

الخميس 08 فبراير 2024 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة الحية .. وفد من حماس وصل إلى القاهرة لاستكمال محادثات وقف النار



غزة/سما/

أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك، بعدما قدمت حركة "حماس" الثلاثاء، ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر.

واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مكونة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول "اتفاق الإطار" المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبينما دخلت الحرب في غزة شهرها الخامس تنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن رد "حماس" على مقترح التهدئة يمهد للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف "هناك أمور لا يمكن قبولها في رد حماس لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات".

الأكثر قراءة اليوم

إن بي سي: "إسرائيل" لا تمانع من ترحيل السنوار وقادة حماس من غزة.. ولكن بشرط

رد "إسرائيل" على تعديلات حماس غداً

وفد من حماس يزور القاهرة غداً

قناة إسرائيلية: حكومة نتنياهو مصدومة من حديث بلينكن عن أطفال غزة

نيويورك تايمز: ماذا تقول لقطات الجنود الإسرائيليين وهم يدمّرون ويسخرون من الفلسطينيين بغزة؟

غالانت: رد حماس صيغ بطريقة تجعلنا نرفضه.. وهاليفي يتحدث عن عمل عسكري قريب في رفح

"قلق أميركي" من هجوم إسرائيلي على رفح

الأخبار الرئيسية

ستستغرق 10 أيام .. جولة جديدة من المفاوضات في مصر بدءً من اليوم للوصول الى وقف إطلاق النار

مدرسة

وزير المالية الإسرائيلي يوعز يإلغاء المزايا الضريبية لـ"الأونروا"

في اليوم 125.. شهداء بالعشرات وعودة لحصار المستشفيات

بلينكن يبحث مع عباس "فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية"

إن بي سي: "إسرائيل" لا تمانع من ترحيل السنوار وقادة حماس من غزة.. ولكن بشرط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية