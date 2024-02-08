ستستغرق 10 أيام .. جولة جديدة من المفاوضات في مصر بدءً من اليوم للوصول الى وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن مسؤول مصري، بأن القاهرة ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات الخميس، برعاية مصرية - قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المسؤول المصري إن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءً من اليوم الخميس بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة"مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن "صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع خطة حماس التي اقترحتها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوما مقسمة على 3 مراحل.

ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة، الذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.

ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، علما أنها قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس.

و ​يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم في إطار جولة جديدة من المفاوضات، والتي تأتي بعد رد حماس على الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى إسرائيل.

وبحسب التقرير، يقدر المسؤولون المصريون أن "المفاوضات الجديدة ستستغرق 10 أيام على الأقل قبل بدء وقف إطلاق النار كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق".

وبالتزامن أيضاً، يصل وفد قطري إلى مصر للشروع في مباحثات «مطوّلة ومعمّقة» من أجل تقريب وجهات النظر بين ما طلبته «حماس» في ردّها على «الاتفاق الإطاري» وما يريده الإسرائيليون.

وبينما سيبقى الوفد القطري في القاهرة لمناقشة أمور عدّة، فإن مساحات التوافق بين الجانبين شهدت اتساعاً كبيراً خلال الساعات الماضية، في وقت دخل فيه مسؤولون أتراك على خطوط قنوات الاتصال، بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين أبدوا اهتماماً وتفاعلاً غير مسبوقيْن، وسط توقّعات بدور أكبر لأنقرة والرياض في المرحلة المقبلة.

وتتوقع القاهرة، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية التي ترى غالبية التعديلات التي طرحتها «حماس»، «منطقية»، عودة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إليها، في حال التقدّم في المفاوضات، بعد الزيارة التي يجريها للأراضي المحتلة. ويقدّر المسؤولون المصريون، بحسب المصادر، أن «تستغرق المفاوضات الجديدة 10 أيام على الأقلّ، قبل البدء بهدنة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة».