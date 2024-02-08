تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

القدس المحتلة / سما/

تجدد القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود، الخميس، إذ استهدفت غارات إسرائيلية بلدات بالجنوب اللبناني، فيما أطلقت مجموعة من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية بالجليل الأعلى.

واستشهد مدني جراء غارات إسرائيلية على مخيم الخيام جنوبي لبنان، فيما أعلن عن إصابتان بعد استهداف بلدة "كريات شمونة" بصواريخ موجهة من لبنان.

وأعلن حزب الله إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على ثكنة "برانيت" العسكرية في الجليل الأعلى.

وأطلقت رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية صوب بلدات في الجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار، ما أدى إلى اندلاع النيران بمنزل في بلدة "كريات شمونة" بعد استهدافه بصاروخ.

يأتي ذلك، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة كفر كلا جنوبي لبنان بالرشاشات وقذائف المدفعية، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.