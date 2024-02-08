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الطقس: أجواء باردة اليوم وغدا

الخميس 08 فبراير 2024 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة اليوم وغدا



رام الله/سما/

بكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية، باردا نسبياً فوق بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الاحد، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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