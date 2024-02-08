في اليوم 125.. شهداء بالعشرات وعودة لحصار المستشفيات

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة بمساندة الدبابات مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٦ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٢٣ شهيد و ١٦٩ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٧٧٠٨ شهيد و ٦٧١٤٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وزادت دبابات الاحتلال من حصارها لمشافي قطاع غزة والاعتداء على العاملين في القطاع الصحي.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مسعف واصابة آخرين جراء اطلاق الاحتلال النار عليهم في المنطقة ما بين مشفى المعمداني ومشفى الشفاء في مدينة غزة وذلك عقب توجه طاقم اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني من جنوب قطاع غزة الى غزة في مهمة انسانية لاجلاء عدد من الجرحى.

وارتقى شهيد و عدد من الاصابات في قصف اسرائيلي استهدف مبنى التنمية داخل مجمع الشفاء في غزة.

وتمركزت آليات الاحتلال أمام بوابة مشفى الأمل في خانيونس واطلقت النار بشكل مباشر على المبنى ما اسفر عن اصابة مريض ومرافقه.

كما تحاصر الاحتلال برصاص القناصة مشفى ناصر بخان يونس.

جنوب قطاع غزة

ويستمر القصف العنيف على مدينة رفح لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منزلين غربي مدينة رفح إلى ١٤ شهيد بينهم خمسة أطفال.

ونقل مسعفون الشهداء وعدد كبير من الجرحى من منزلي عائلة فحجان والمغير من تل السلطان إلى المشفى الكويتي وأبو يوسف النجار.

وقصفت زوارق الاحتلال قارب صيد غرب رفح ما اسفر عن استشهاد. اثنين من المواطنين واصابة ثالث.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل لعائلة عواجا مازالو لارتقاء ثلاثة شهداء وسيارة مجدي عبد الغلا قائد الشرطة الخاصة برفح ما اسفر عن استشهاده.

خان يونس

وارتقى ثلاثة شهداء برصاص القناصة في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وارتقى ١٢ شهيداً في القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونفذت طائرات إسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في مناطق بين خانيونس ورفح وذلك بعد تدمير الاحتلال مربعات سكنية في قرية خزاعة.

وسط القطاع

واستشهد الصحفي في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد وابنه الوحيد في استهداف منزل بدير البلح وسط غزة.

ووصلت جثامين لثلاثة شهداء و ٥ إصابات من عائلة "الدرة" جراء قصف منزل قيد الانشاء بشارع السلام في دير البلح وسط القطاع

غزة والشمال

وارتقى ١٣ فلسطيني في غارة استهدفت سيارة لتوزيع المياه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف مواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب المدينة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات بشارع الوحدة وقرب ميناء الصيادين وبحي تل إلهوا بمدينة غزة.