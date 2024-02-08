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بلينكن يبحث مع عباس "فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية"

الخميس 08 فبراير 2024 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يبحث مع عباس "فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية"



القدس المحتلة / سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش "فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية" خلال لقائه أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "التقى بلينكن اليوم (الأربعاء) في رام الله بعباس، ونقل التزام الولايات المتحدة بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة".

وأفادت بأن "بلينكن أكد دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها أفضل طريق لتحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. كما ناقش فوائد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية".

وشدد الوزير على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

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