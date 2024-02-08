عمليات مشتركة وقنص جنود واستهداف بالمُسيّرات..المقاومة بغزة تواصل التصدي للاحتلال (فيديو)

غزة/سما/

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال وسط قطاع غزّة وجنوبيّه

وأفادت مصادر محلية أنّ الاشتباكات تتركز في محيط مجمع أنصار غربي مدينة غزة، وفي محيط مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّن مقاتليها من قنص جندي للاحتلال بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة، وذلك في بيانٍ مقتضب اليوم الأربعاء.

واستهدف مقاتلو القسّام دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرّافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة، كما استهدفوا دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "تاندوم" غربي حي الصبرة في مدينة غزة.

ودكّ مقاتلو القسّام تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

هذا ونشرت القسّام أيضاً، مقطعاً مصوراً وثّقت فيه قنص ضابط للاحتلال في محور التقدم في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.



وفي عمليةٍ مشتركة، تمكن مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومجاهدو كتائب القسّام من استهداف قوةٍ إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود متحصنة في أحد المنازل في محور القتال غربي مدينة خان يونس، بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة. وأعلنت القسام أنّ المجاهدين أكّدوا إيقاع القوة بين قتيلٍ وجريح.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، أنّ مجاهديها في القوة الجوية، أطلقوا طائرتين انتحاريتين من نوع "صياد" و "سحاب"، صباح اليوم الأربعاء، تجاه تجمعات جنود العدو وآلياته غربي غزة.

وتبنّت السرايا استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي"، أدّت إلى مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها، وذلك في محيط حي الأمل غربي خان يونس.

ونشرت السرايا بياناً مقتضباً نقلت فيه تأكيد مجاهديها، بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، تمكنهم من قتل جميع أفراد قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود، كانت تتحصن في شقة سكنية محيط الحاووز قرب مدرسة حياة غربي مدينة خان يونس، وذلك بعد استهدافها بقذيفة "TBG".

وعرضت السرايا مشاهد لرشقاتٍ صاروخية قصف بها مجاهدوها المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم.



وخلال عملية مشتركة إضافية أُعلن عنها، تمكن مقاتلو السرايا وكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، من قصف تجمعات لجنودٍ العدو في محور التقدم غربي غزة.

يُشار إلى أنّ كتائب شهداء الأقصى أعلنت خوض مقاتليها اشتباكاتٍ ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم غربي مدينة غزة.

وقصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود العدو وآلياته بقذائف الهاون و صواريخ الأقصى غربي مدينة غزة، كما استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "عاصف" غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كتائب المجاهدين، من جهتها، استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجوازات في مدينة غزة بوابلٍ من الصواريخ قصيرة المدى.

ونشرت كتائب المجاهدين أيضاً مشاهد من استهداف مجاهديها لتجمعات آليات وجنود العدو الإسرائيلي في مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.



هذا وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ، بمقتل جندي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في قطاع غزة، إضافةً إلى إقراره أمس الثلاثاء، بمقتل ضابطٍ إضافي في صفوفه، خلال المعارك البرية الدائرة ضد المقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزّة.

وبلغ عدد الجنود القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية 654 قتيلاً، سقطوا منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نحو 227 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.