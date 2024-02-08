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رئيسة "الصليب الأحمر": شاهدت بنفسي "الكارثة" في غزة

الخميس 08 فبراير 2024 04:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة "الصليب الأحمر": شاهدت بنفسي "الكارثة" في غزة



جنيف/سما/

قالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، الأربعاء، إنها شهدت بشكل مباشر الكارثة والظروف المزرية التي تحدث في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور لفوربس، على منصة إكس، الأربعاء، علقت فيه على زيارتها إلى غزة.

وقالت فوربس، في منشورها: "قمت اليوم (الأربعاء) بزيارة غزة، وشاهدت بنفسي الكارثة والظروف الصعبة التي تحدث هناك".

وأوضحت أن ما رأته أظهر مرة أخرى أن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية.

وأشارت فوربس، إلى وجود حاجة ماسة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وذكرت أن موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني، يقدمون الدعم لسكان غزة بكل الطرق، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

وأردفت فوربس،: "الاستنتاج الذي توصلت إليه من زيارتي، أن هذه الأزمة لا تتعلق بالأرقام فقط. إنها تتعلق بالناس وحاجتهم إلى الكرامة والحماية. يجب علينا أن نحميهم".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الأربعاء، 27 ألفا و708 شهداء و 67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

#الصليب الاحمر

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